Jennifer Lopez: sensuale professoressa in "Boy next door"

Jennifer Lopez è la protagonista di "Boy next door" (Il ragazzo della porta accanto), film che approderà nelle sale americane la prossima settimana settimana, e in Italia il 14 maggio. La celebre popstar e attrice veste i panni di una sensuale professoressa.

Intanto Jennifer si è fatta ritrarre dal fotografo Steven Gomillion con abiti provocanti e lingerie. Parlando di "Boy next door", film diretto da Rob Cohen, la Lopez ha detto: "Il mio personaggio attraversa un momento di crisi nella sua vita. Tutti noi abbiamo avuto dei momenti come questi. La sua relazione si sta sgretolando ed è sull'orlo del divorzio, la sua vita sta cambiando. Si sente vulnerabile e non sa quello che vuole davvero".

Jennifer Lopez, lo ricordiamo, si è lasciata col giovane ballerino Casper Smart ed ha divorziato ben 3 volte. Insomma, la sua vita sentimentale è alquanto agitata. "Ogni ruolo è sempre una sfida, ma la cosa strana è che sono proprio i ruoli che senti più vicini a te quelli più complicati da interpretare", ha sottolineato JLo.