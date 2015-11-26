Smartphone e tablet a tavola: mania degli europei

"I Millenials hanno la reputazione di rimanere incollati ai device tecnologici, ma sono i più maturi, rispetto ai giovani, a farsi attrarre da smartphone e TV mentre mangiano. Questo è un segnale del fatto che i consumatori di oggi stanno rovesciando i preconcetti generazionali e, di fatto, molti individui delle fasce d'età più mature stanno diventando fruitori assidui di tecnologia", recita un comunicato di Terrie Brennan, EVP advertising solutions di Nielsen.

"Come le generazioni più mature stanno abbracciando la tecnologia in misura crescente, allo stesso modo un numero considerevole di giovani si sta rivolgendo ai passatempi tradizionali. Nonostante quindi le divergenze generazionali, nel momento in cui si affronta il tema delle tecnologie, il più delle volte si riscontrano similarità e non differenze".

. Oramai, è difficile farne a meno perché servono sia per il lavoro che per il tempo libero. C'è chi li usa anche durante i pasti. E' veramente alta la percentuale dei soggetti, in Europa, che utilizzano smartphone e tablet anche a tavola. Gli, in verità, sono tra quelli che usano meno la tecnologia durante i pasti:Dal sondaggio Nielsen, dunque, è emerso che i, ovvero i soggetti che appartengono alla fascia d'età 15-24 non sono così maniaci della tecnologia, ma molti di essi stanno ri-assaporando il piacere dei classici passatempi. Brannan ha aggiunto: