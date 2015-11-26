Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cristian Galella: "Amo Tara ma e' possessiva!"

Redazione Avatar

di Redazione

26/11/2015

ued0610Le fans di Uomini e Donne avevano dato di matto alla notizia che questo matrimonio non "s'aveva da fare". Cristian aveva lasciato Tara ad un passo dalle già rinviate nozze e tutti si erano chieste il perche'. Sembrava il solito tradimento del belloccio senza sentimenti, sempre in mezzo alle belle donne ed, invece, a Pomeriggio 5, Cristian ha raccontato la sua verità, una verità plausibile e forse nemmeno condannabile. Cristian ha sicuramente condannato il modo in cui se n'e' andato di casa, un po' "vigliacco", ma ha poi spiegato molto bene le sue ragioni. "Se ad una cena o ad una serata mi dimenticavo di raccontarle anche il più piccolo particolare, era sempre una tragedia. Mi sentivo continuamente accusato e mi sono chiesto se volessi vivere tutta una vita cosi', visto che questo e' il mio lavoro!", ha dichiarato tristemente Cristian. Sicuramente non e' facile accettare la continua vicinanza di Cristian con altre donne, ma Tara sapeva benissimo che questo era il suo lavoro e se davvero il fidanzato le diceva sempre la verità avrebbe dovuto fidarsi. Purtroppo, però, noi donne sappiamo bene come a volte parlino per noi il cuore e l'impulsività e quanto sia difficile, nella società odierna, fidarsi delle altre donne. Un po' troppa possessività, insomma, che necessitava di un taglio netto per placarsi? Tara avrà capito i suoi errori? Cristian tornerà a casa?  
Redazione

Redazione

