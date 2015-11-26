Uomini e Donne, Cristian e Tara non tornano insieme
di Redazione
26/11/2015
Uomini e Donne. Tutti coloro che sperano in un ritorno di fiamma tra Cristian e Tara devono ricredersi. I due non sono tornati insieme, e forse non lo faranno mai. Cristian è stato intervistato da Barbara D'Urso, durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, e, parlando della sua situazione sentimentale, ha sottolineato che ha vissuto momenti migliori. Insomma, Cristian soffre ma, per ora, vuole stare alla larga da Tara. La D'Urso, dopo aver fatto una sintesi della liaison tra Tara e Cristian, ha invitato quest'ultimo a spiegare il suo repentino allontanamento da casa, senza dire niente alla sua compagna. Cristian, allora, ha detto:
"Partiamo dal fatto che prima del mio allontanamento ci sono state anche settimane di litigi serrati, si litigava per qualsiasi motivo. Il mio lavoro è sempre stato un problema per Tara, il fatto che io lavoro in discoteca, perché si conoscono molte ragazze, lo ha sempre vissuto con non fiducia. A un certo punto è diventata ossessione. Non posso ogni volta giustificare un mio comportamento, in discoteca ti pagano per fare delle foto, non posso dire 'no, non lo faccio'. Questo è un esempio. Le fan mi possono dare un bacio e questo è sempre stato un problema. Se non descrivo tutte le persone che sono a cena con me anche".Insomma, Cristian ha detto addio a Tara perché si sentiva troppo controllato, col fiato sul collo. L'ex tronista, tuttavia, ha asserito che è ancora innamorato ma, attualmente, è in fase di decisione. Tara, intanto, è triste.
Redazione