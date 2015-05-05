Sms in sala operatoria per sentire meno dolore: anestetici addio?

Chi si sottopone a interventi di microchirurgia e non vuole provare molto dolore, invece di ricorrere a potenti anestetici può inviare sms col proprio smartphone o chattare. Inviare sms durante interventi che richiedono l'anestesia locale può permettere di ridurre dell'80% l'uso degli anestetici. La scoperta è stata fatta da un team di scienziati della Cornell University, negli Stati Uniti.

Gli studiosi americani hanno anche scoperto che inviare e ricevere messaggi da sconosciuti, in occasione dei suddetti interventi di microchirurgia, consente di ridurre ancor di più il dolore. Durante la sperimentazione, i ricercatori hanno notato che il gruppo di pazienti a cui era stato chiesto di inviare sms ad estranei durante le operazioni aveva sentito meno dolore. Una bella scoperta in chiave di risparmio sugli anestetici. Non dobbiamo stupirci, dunque, se in futuro vedremo più pazienti con smartphone nelle sale operatorie.

L'obiettivo degli studiosi, ora, è quello di capire quali siano le chiacchierate più utili per un significativo calo del dolore. Una grande scoperta che migliorerà non poco la vita di medici e pazienti, e, perché no, permetterà di usare meno analgesici.