Apple Watch, bracciale a batteria per dimezzare tempo ricarica

L'Apple Watch si potrà ricaricare attraverso la porta di diagnostica, quindi velocemente? Sì, almeno stando a quanto ha riferito una fonte autorevole. Ricaricare il nuovo orologio Apple sarà un gioco da ragazzi grazie al Reserve Strap, un bracciale a batteria avveniristico. In tal modo i tempi di ricarica verranno dimezzati.

"I nostri ingegneri sono stati in grado di confermare in modo indipendente come la porta diagnostica da 6 di Apple Watch possa essere utilizzata per la ricarica", ha reso noto il colosso di Cupertino.

Insomma, in futuro i cinturini potranno ricaricare l'Apple Watch in tempi brevi. Il dispositivo, dunque, si ricaricherà senza necessità di toglierlo dal polso. Pare che, all'inizio, Apple aveva pensato a una ricarica magnetica ma, in seguito, ha notato che la porta diagnostica ricarica anche il dispositivo.

Il Reserve Strap è già in pre-order a 249 dollari. La data di rilascio, però, è attualmente ignota. L'azienda che produce il cinturino ha dichiarato, riferendosi alla porta diagnostica dell'Apple Watch: "Utilizzando questa porta invece della ricarica wireless abbiamo potuto raggiungere non solo una capacità di carica maggiore e più rapida, ma abbiamo potuto evitare il problema che riguarda il caricabatterie ad induzione che quando agganciato non permette l’utilizzo dei sensori".

Ricordiamo che tutti coloro che hanno in mente di acquistare un Apple Watch dovrebbero essere possessori di un iPhone. Non è necessario ma altamente raccomandato perché con il melafonino si configura sia l'orologio che tutte le app. L'Apple Watch, insomma, diventa un semplice oroologio per chi non ha un iPhone.