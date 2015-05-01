Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sonda Messenger si schianta su Mercurio: carburante terminato

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La sonda Messenger, come previsto, è precipitata sul pianeta più prossimo al sole, Mercurio, dopo una missione durata oltre 1500 giorni. Il carburante era terminato.

La Nasa aveva scritto su Twitter prima dello schianto: "Penso sia il momento di dire addio a tutti i miei amici, alla famiglia e alla squadra che mi ha supportato. Il mio impatto finale arriverà molto presto". Gli esperti hanno asserito che la sonda è andata a finire sulla superficie di Mercurio a una velocità elevata, pari a 14mila km/h circa, formando un cratere che resterà lì per qualche miliardo di anni.

Messenger ha due eredi che inizieranno a compiere ricerche su Mercurio nel 2024.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Scontri a Milano, Mattarella condanna violenta teppistica

Articolo Successivo

Tassista picchiato e rapinato da rom: brutalità a Roma

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022