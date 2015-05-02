Loading...

Scontri a Milano, Mattarella condanna violenta teppistica

02/05/2015

Expo 2015 è iniziato. Evento attesissimo che dovrebbe dare lustro all'Italia. E' vero. Certamente non la pensano così tutti quei manifestanti 'No Expo' che nelle ultime ore hanno letteralmente devastato Milano.

Le forze dell'ordine hanno dovuto fronteggiare un'ondata di violenza inaudita. Manifestanti 'No Expo' e tanti black block hanno imbrattato scombussolato la città.

Il mondo della politica condanna il comportamento di quei violenti che hanno creato scompiglio e danni. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha detto: "Condanno fermamente la violenza teppistica avvenuta nel corso della manifestazione di protesta a Milano. Violenza tanto più esecrabile in quanto rivolta contro un evento che ha come obiettivo la nutrizione del pianeta, la lotta alla fame e alla denutrizione e un ordine mondiale fondato su una maggiore equità tra Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo".

Mattarella spera che i responsabili di violenze e distruzione "siano assicurati presto alla giustizia".

