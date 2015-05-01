Tassista picchiato e rapinato da rom: brutalità a Roma
di Redazione
01/05/2015
Momenti di terrore per un tassista, a Roma. Due clienti, entrambi rom, lo chiamano ed entrano in auto, a La Rustica, per farsi portare a Roma. A un certo punto, uno dei due (quello seduto davanti) estrae la pistola e intima al tassista di consegnargli tutti i contanti che ha nel portafogli. Il tassista obbedisce per evitare il peggio. I due nomadi fuggono.
La tremenda storia è stata raccontata dallo stesso tassista ai carabinieri, che ora stanno cercando i due rapinatori. Negli ultimi tempi, diversi tassisti romani sono stati aggrediti. Ieri, ad esempio, due ragazzi su una moto hanno picchiato un 40enne, che ha rimediato 6 punti in testa.
