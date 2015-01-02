Loading...

Sovrano Abdullah colpito da polmonite: ricoverato, mondo in apprensione

02/01/2015

Il monarca saudita Abdullah è stato colpito da una forte polmonite ed attualmente è ricoverato in ospedale. Pare stia respirando per mezzo di un apparecchio. La notizia è stata resa dall'agenzia di Stato Spa, basandosi su informazioni rilasciate dalla corte.

Il 91enne Abdullah, "Custode delle due Sante Moschee de La Mecca e di Medina", è ricoverato presso il King Abdulaziz Medical City di Riad. I medici vigilano attentamente le sue condizioni di salute.

Il mondo è in apprensione per il sovrano Abdullah, visto che il regno wahabita non è solamente il maggiore produttore di petrolio ma ha una grande influenza in Medioriente.

