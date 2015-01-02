Gerrard, addio al Liverpool: giocherà negli Stati Uniti

Il capitano del Liverpool, Steven Gerrard, lascerà il club inglese, dopo 17 anni, a fine stagione. C'è l'ufficialità.

Il talentuoso giocatore non ha raggiunto un accordo col Liverpool e, a quanto pare, il prossimo anno militerà nelle file di un team statunitense.

Il ct del Liverpool, Brendan Rodgers, ha commentato così l'addio di Gerrard: "E' un compito quasi impossibile riuscire a trovare le parole adatte per riassumere l'importanza di Gerrard per il Liverpool. In un'epoca nella quale spesso si fa enorme abuso della parola leggenda possiamo dire che nel caso di Steven questo aggettivo non gli rende giustizia. Da un punto di vista personale avrò sempre grande gratitudine per lui, mi ha dato grande sostegno quando sono arrivato in questo club. A livello di gioco poi è stato immenso, spesso si è portato il peso della squadra sulle spalle e può essere considerato uno dei migliori al mondo dell'ultima decade". Non possiamo che dare ragione a Rodgers.