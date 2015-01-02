Gwyneth Paltrow rammaricata per rottura con Chris Martin: "Non avremmo dovuto lasciarci"

La celebre attrice Gwyneth Paltrow è pentita di essersi separata dal marito Chris Martin, padre dei suo figli. I due decisero di separarsi un anno fa, a marzo.

La bionda attrice ha confessato di aver fatto una stupidaggine durante un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar UK.

"A volte mi capita di pensare che non avremmo dovuto lasciarci, che forse sarebbe stato meglio restare sposati", ha asserito Gwyneth, che è stata legata a Chris per 10 anni. La coppia, lo ricordiamo, era una delle più inossidabili del mondo della musica e dello spettacolo: la notizia della rottura, per questo, destò non poco scalpore.

"È doloroso, difficile... Forse sarebbe più facile dire 'Non voglio vederti mai più', ma a che pro? Farebbe davvero del bene a qualcuno questa decisione? Abbiamo fatto moltissimi errori, avuto giorni belli e giorni brutti. Devo dire però che sono orgogliosa di come abbiamo costruito e gestito la nostra relazione, non ho rimpianti o rimorsi. Ovviamente a volte mi capita di pensare che non avremmo dovuto lasciarci, che forse sarebbe stato meglio restare sposati. Cosa che i figli vorrebbero sempre moltissimo. Ma comunque siamo riusciti a cementare la nostra amicizia, dunque siamo molto vicini nonostante la separazione", ha aggiunto la Paltrow.