Spandau Ballet, nuovi concerti in Italia: biglietti acquistabili dal 7 aprile

di Redazione

30/03/2015

Strepitosa notizia per tutti i fan italiani degli Spandau Ballet. Il gruppo inglese si accinge a concludere la tournéè italiana (stasera Tony Hadley e compagni canteranno a Roma) ma in estate si esibirà nuovamente nel Belpaese: in programma 3 concerti.

Dal 7 aprile potranno essere acquistati i biglietti relativi alle performance live del 6 luglio (Arena di Verona), del 14 luglio (Cavea dell'Auditorium di Roma) e del 16 luglio (Teatro Greco di Taormina).

