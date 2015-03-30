Spandau Ballet, nuovi concerti in Italia: biglietti acquistabili dal 7 aprile
di Redazione
30/03/2015
Strepitosa notizia per tutti i fan italiani degli Spandau Ballet. Il gruppo inglese si accinge a concludere la tournéè italiana (stasera Tony Hadley e compagni canteranno a Roma) ma in estate si esibirà nuovamente nel Belpaese: in programma 3 concerti.
Dal 7 aprile potranno essere acquistati i biglietti relativi alle performance live del 6 luglio (Arena di Verona), del 14 luglio (Cavea dell'Auditorium di Roma) e del 16 luglio (Teatro Greco di Taormina).
Articolo Precedente
Milan, Rino Gattuso critica violentemente club: "Si vive un po' troppo alla giornata"
Articolo Successivo
Eric Clapton compie 70 anni: chitarrista eccelso e celebre
Redazione