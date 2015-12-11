Sport migliora vista: plasticità cerebrale aumentata naturalmente
di Redazione
11/12/2015
"Abbiamo testato gli effetti di due ore di bendaggio di un occhio su 20 soggetti adulti in 2 diverse condizioni sperimentali: in una i soggetti stavano seduti durante le due ore di bendaggio, mentre nell'altra pedalavano su una cyclette. Dai test è emerso che quando i soggetti svolgevano attività motoria gli effetti del bendaggio monoculare risultavano molto più marcati, con un notevole potenziamento della risposta agli stimoli presentati all'occhio che era stato chiuso rispetto all'analoga risposta osservata quando erano stati a riposo".La scoperta è molto importante soprattutto per la cura di una malattia diffusa ma attualmente incurabile, l'ambliopia. D'ora in poi, i pazienti verranno stilmolati a fare sport, in modo da favorire la plasticità visiva naturalmente e in modo non invasivo. Gli esperti dell'ateneo pisano hanno rammentato che la plasticità cerebrale è al top nello sviluppo e, man mano che passano gli anni, si affievolisce:
"Questo studio rappresenta la prima dimostrazione degli effetti dell'attività motoria sulla plasticità del sistema visivo e ci porta a considerare l'esercizio fisico non solo come un'abitudine salutare, ma anche come un aiuto per il cervello a mantenersi giovane".Lo sport, lo ricordiamo, reca molti benefici al corpo e alla mente. Diversi studi hanno dimostrato che l'esercizio fisico fa anche bene all'umore, allontanando ansia e depressione. Non è un caso che molti ricercatori abbiano equiparato lo sport a un vero e proprio potente antidepressivo. Forse non tutti sanno che praticare regolarmente, e senza eccessi, sport favorisce il rilascio di endorfine, composti chimici secreti dal cervello che hanno caratteristiche simili all'oppio e alla morfina.
Articolo Precedente
Frank Sinatra "The Voice" avrebbe compiuto 100 anni, mito della musica
Articolo Successivo
Michelle Rodriguez mostra ascelle irsute su Instagram
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023