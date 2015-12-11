Michelle Rodriguez mostra ascelle irsute su Instagram

"Potevo vederlo anche solo ogni 2 anni e sapere lo stesso che sul pianeta c'era un altro essere umano profondo come me, che amava allo stesso modo. Quando se n'è andato mi sono chiesta: 'Aspetta un attimo, a cosa mi aggrappo?'. Non c'era niente che mi collegasse a questa esistenza. 'Perché cazzo sono qui? E perché te me sei andato senza di me?'... Molte delle cose che ho fatto nell'ultimo anno non le avrei mai fatte se fossi stata in me. Volevo sentire di nuovo qualcosa".

. Molti la difendono, considerandola sexy anche con le ascelle pelose; altri la criticano, reputandola più femminile con le ascelle glabre. Molti si domandano perché Michelle sia voluta apparire così ai suoi 4 milioni di follower su Twitter. C'è chi ritiene che l'attrice sia impegnata sul set di un film, nei panni di una transgender. Chissà? Prima della Rodriguez, comunque, fece scalpore per le sue ascelle irsute anche la disinibita Miley Cyrus, che si presentò sul red carpet sorridente. Certo,. Nel mondo, sempre più donne decidono di non depilarsi più le ascelle perché credono sia un retaggio del passato. Anzi c'è chi, addirittura, non si depila più neanche le gambe. Non a caso. Le donne che fanno parte di tale club sono convinte che il fascino prescinde dai peli sulle gambe. Michelle Rodriguez è un'attrice sensuale e famosa che ha vissuto momenti terribili dopo la morte del collega Paul Walker, rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Nel corso di un'intervista ad Entertainment Weekly: