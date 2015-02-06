Loading...

Squalo goblin pescato nel Nuovo Galles del Sud: lungo 1,2 metri

Redazione

di Redazione

06/02/2015

Sconcerto durante una battuta di pesca nel Nuovo Galles del Sud. Un gruppo di pescatori ha notato che nella rete era finito un esemplare molto raro di squalo goblin, ribattezzato 'squalo vampiro' perché solitamente vive negli abissi oceanici, a circa 1200 metri di profondità.

Gli squali goblin non amano la luce ed è strano che l'esemplare pescato recentemente si sia spinto a una profondità di 'soli' 600 metri. Il pesce ha una grossa pancia rosea, pinne grigie e denti acuminati.

I pescatori hanno affermato che il goblin finito nella loro rete è lungo 1,2 metri.

