Grammy Awards 2015, Sam Smith trionfatore: 4 premi. Katy Perry e Sia deluse

09/02/2015

Il trionfatore dei Grammy Awards 2015 è stato Sam Smith che si è portato a casa ben 4 premi, ovvero i Grammys per le categorie Record Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist e Best Pop Vocal Album. I pronostici, dunque, non sono stati traditi.

Soddisfazione parziale per Beyoncé, che ha vinto 3 grammofoni d'oro per la migliore performance R&B, migliore canzone R&B con la canzone 'Drunk in Love' e Best Surround Sound Album. Sono 20 i Grammy vinti da Beyoncé nell'arco della sua carriera. Il grammofonino per l'album dell'anno però è stato vinto da Beck, autore di 'Morning Phase'.

Katy Perry e Sia non hanno vinto nulla sebbene abbiano sfornato, ultimamente, brani di successo.

