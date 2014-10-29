Sri Lanka: fango travolge oltre 300 persone, recuperati 8 corpi

Le piogge monsoniche dei giorni scorsi hanno creato non pochi problemi e danni nello Sri Lanka. Nelle ultime ore, una frana ha travolto ben 300 persone. La notizia è stata riportata dal tabloid "The Daily Mirror", aggiungendo che la grossa quantità di fango è caduta su 120 villette e 3 complessi governativi presso Haldummulla. Si lavora alacremente per salvare le persone intrappolate. Attualmente sono stati recuperati 8 corpi.

Ieri sera le autorità cingalesi avevano avvisato i cittadini residenti nei distretti di Bandarawela, Badulla ed Ella riguardo all'arrivo di piogge torrenziali. I meteorologi prevedono che il maltempo interesserà lo Sri Lanka per almeno altre 24 ore.