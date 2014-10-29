Loading...

Emma annuncia tour "Emma 3.0": prima tappa ad Acireale

di Redazione

29/10/2014

Emma Marrone è proprio incontenibile. Certo, la cantante salentina non si può definire pigra, sempre in giro per far sentire la sua voce che tanto ammalia i fan. Sta per partire il tour "Emma 3.0" e gli ammiratori della popstar pugliese non sono nella pelle. La tournée aprirà i battenti il prossimo 8 novembre ad Acireale.

"Recuperiamo anche i brani del mio primo cd Oltre", ha rivelato Emma durante un'intervista rilasciata a Tgcom24. La cantante ha confessato che in futuro le piacerebbe recitare anche in un film, ma non adesso: "Ora no, bisogna studiare molto. Però il mio amico regista Giovanni Veronesi sa che se ha bisogno di un ruolo da disadattata, quella sono io".

