Home Salute Magri con Girovita Pronunciato Rischiano Ictus e Infarti: Pancetta Killer

Magri con Girovita Pronunciato Rischiano Ictus e Infarti: Pancetta Killer

di Redazione 15/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ci sono obesi, persone in sovrappeso, soggetti normopeso e persone magre con pancetta. Ecco, proprio i soggetti riconducibili a quest'ultima categoria, rischierebbero ictus e infarti più degli altri Pancetta è sinonimo di ictus e infarto Un team di studiosi coordinati da Francisco Lopez Jimenez ha scoperto che le persone magre con girovita pronunciato non solo corrono un grande rischio di infarti e ictus ma anche un decesso prematuro. Insomma, uomini e donne devono sempre tenere d'occhio il girovita! L'equipe di ricercatori della Mayo Clinic, nel Minnesota, raccomanda a tutti di seguire una corretta alimentazione ed effettuare esercizio fisico. Basta una passeggiata di 30 minuti al giorno. I soggetti magri con la pancetta, inoltre, rischiano anche patologie terribili come diabete e ipertensione. Dieta giusta e sport per ridurre girovita I magri con la pancetta, secondo Lopez Jimenez, solitamente mangiano male e fanno poco sport. Per lo studioso è più facile invogliare un obeso ad alimentarsi correttamente e fare sport che un 'finto magro', ovvero una persona con la pancetta. Il grasso addominale, diversamente da quello che si agglomera sui fianchi, è deleterio per molti organi. Chi ha la pancetta deve subito modificare il proprio stile alimentare e muoversi di più.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp