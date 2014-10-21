Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lilli Gruber torna al timone di "Otto e mezzo" e pubblica "Tempesta"

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

A volte tornano, potremmo dire. Lilli Gruber torna sui suoi passi e, alla fine di ottobre, presenterà nuovamente 'Otto e mezzo', programma di successo. Pare che la Gruber sia stata colpita, tempo fa, da una malattia che le ha imposto di lasciare il timone della trasmissione, preso temporaneamente da Giovanni Floris.

Ad annunciare il prossimo ritorno a 'Otto e mezzo' è stata la diretta interessata, durante la presentazione di "Tempesta", il suo nuovo libro, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. "E' un attacco all'intolleranza. "E' un'esplorazione personale del peggiore incubo della nostra memoria collettiva", ha affermato Lilli, riferendosi al suo ultimo libro.

La famosa giornalista ha dichiarato che "Tempesta" è sicuramente il suo libro più personale, visto che racconta l'esperienza tragica della sua famiglia durante l'epoca nazi-fascista."E' più intensamente mio di qualsiasi altra cosa io abbia mai scritto... scegliere il Bene dipende solo da ciascuno di noi", ha aggiunto la Gruber.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Straordinario intervento chirurgico: paralizzato torna a camminare

Articolo Successivo

Hawaii, mette in fuga squalo tigre con tavola da surf

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018