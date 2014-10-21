Lilli Gruber torna al timone di "Otto e mezzo" e pubblica "Tempesta"

A volte tornano, potremmo dire. Lilli Gruber torna sui suoi passi e, alla fine di ottobre, presenterà nuovamente 'Otto e mezzo', programma di successo. Pare che la Gruber sia stata colpita, tempo fa, da una malattia che le ha imposto di lasciare il timone della trasmissione, preso temporaneamente da Giovanni Floris.

Ad annunciare il prossimo ritorno a 'Otto e mezzo' è stata la diretta interessata, durante la presentazione di "Tempesta", il suo nuovo libro, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. "E' un attacco all'intolleranza. "E' un'esplorazione personale del peggiore incubo della nostra memoria collettiva", ha affermato Lilli, riferendosi al suo ultimo libro.

La famosa giornalista ha dichiarato che "Tempesta" è sicuramente il suo libro più personale, visto che racconta l'esperienza tragica della sua famiglia durante l'epoca nazi-fascista."E' più intensamente mio di qualsiasi altra cosa io abbia mai scritto... scegliere il Bene dipende solo da ciascuno di noi", ha aggiunto la Gruber.