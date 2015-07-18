Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Stupro su treno Livorno-Pisa: extracomunitario arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I poliziotti hanno messo in manette l'uomo, un extracomunitario 20enne, che nelle ultime ore ha violentato una ragazza coetanea sul treno regionale Livorno-Pisa. A permettere agli agenti di individuare ed arrestare l'immigrato, con regolare permesso di soggiorno, sono state le telecamere di sicurezza

      Una volta arrivata a Livorno, la ragazza è scena dal treno ed ha chiesto aiuto agli agenti della Polfer, rivelando la violenza subita dall'extracomunitario. E' iniziata subito la caccia all'uomo. Le indicazioni fornite dalla vittima dello stupro e i video contenuti nelle telecamere di sorveglianza hanno consentito di scoprire e mettere in manette il gretto extracomunitario.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Antonella Mosetti: balli sensuali su Twitter, video spopolano sul web

Articolo Successivo

Stupro Roma, confessione vittima minorenne: "Mi ha minacciato"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016