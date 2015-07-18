Home Cronaca Stupro su treno Livorno-Pisa: extracomunitario arrestato

Stupro su treno Livorno-Pisa: extracomunitario arrestato

di Redazione 18/07/2015

I poliziotti hanno messo in manette l'uomo, un extracomunitario 20enne, che nelle ultime ore ha violentato una ragazza coetanea sul treno regionale Livorno-Pisa. A permettere agli agenti di individuare ed arrestare l'immigrato, con regolare permesso di soggiorno, sono state le telecamere di sicurezza Una volta arrivata a Livorno, la ragazza è scena dal treno ed ha chiesto aiuto agli agenti della Polfer, rivelando la violenza subita dall'extracomunitario. E' iniziata subito la caccia all'uomo. Le indicazioni fornite dalla vittima dello stupro e i video contenuti nelle telecamere di sorveglianza hanno consentito di scoprire e mettere in manette il gretto extracomunitario.

