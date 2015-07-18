Home Cronaca Stupro Roma, confessione vittima minorenne: "Mi ha minacciato"

di Redazione 18/07/2015

La giovane vittima dello stupro avvenuto il 29 giugno nel quartiere Prati di Roma ha confessato che fu minacciata da quell'uomo, Giuseppe Franco, militare della Marina "Ho pensato che mi avrebbe ucciso, lui mi ha minacciato dicendomi che avrebbe ammazzato me e le mie amiche". Queste le parole proferite dalla minorenne stuprata a Roma, lo scorso 29 giugno, al gip del Tribunale durante l'incidente probatorio. Secondo gli inquirenti, la dichiarazione della minorenne è "precisa e convincente". Lo stupratore, Giuseppe Franco, è in prigione. E' probabile che il pm, visti gli elementi raccolti, chieda il giudizio immediato per il militare stupratore.

