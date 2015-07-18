Home Gossip Antonella Mosetti: balli sensuali su Twitter, video spopolano sul web

Antonella Mosetti: balli sensuali su Twitter, video spopolano sul web

di Redazione 18/07/2015

Il caldo di questi giorni sta spingendo la sensuale Antonella Mosetti a togliersi gran parte dei vestiti, restando con poco indosso. Non solo, Antonella ama postare sui social network, come Instagram e Twitter scatti e video provocanti Sta facendo il giro del web un video postato dalla Mosetti che la ritrae mentre danza, chiara testimonianza delle sue 'gipsy nights' estive. La showgirl indossa vestiti succinti che mettono in mostra le sue forme perfette. Certo, video del genere non fanno bene agli uomini, in questi giorni, visto che rendono ancora più calda l'atmosfera. Non è la prima volta che Antonella Mosetti posta foto e video del genere. E quando non lo fa lei ci pensano i paparazzi.

