Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sud Italia piegato da siccità: spettro desertificazione

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il Sud Italia, così come tante altri posti al mondo è dilaniato dalla siccità, quindi il rischio desertificazione è elevato. Ciò significa che si rischiano effetti negativi come migrazione e riduzione spaventosa delle colture

    Il dato è stato sottolineato da Mauro Centritto, del CNR: "Il rischio di desertificazione, in Italia, è molto alto. Specie nel Sud". Ci sono regioni italiane più a rischio desertificazione rispetto alle altre, come Sicilia, Puglia e Molise. Il fenomeno, lo ricordiamo, già particolarmente presente in vaste aree del mondo favorisce i flussi migratori. Molti migranti che, oggi, sono anche in Italia rappresentano dei veri e propri rifugiati ambientali. Centritto ha aggiunto che la siccità colpisce soprattutto le nazioni del bacino del Mediterraneo, molto vulnerabili dal punto di vista antropico e ambientale. Il problema della scarsità delle piogge non riguarda, però, solamente l'Italia ed altre nazioni mediterranee; non se la passano bene anche paesi del Nord Europa, dove negli ultimi decenni sono aumentate le temperature.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook, lunedì straordinario: un miliardo di utenti connessi. Zuckerberg gongola

Articolo Successivo

Roma, donna accusa malore: compagno danneggia ambulanza e picchia autista

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022