Home Scienza e tecnologia Sud Italia piegato da siccità: spettro desertificazione

Sud Italia piegato da siccità: spettro desertificazione

di Redazione 28/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Sud Italia, così come tante altri posti al mondo è dilaniato dalla siccità, quindi il rischio desertificazione è elevato. Ciò significa che si rischiano effetti negativi come migrazione e riduzione spaventosa delle colture Il dato è stato sottolineato da Mauro Centritto, del CNR: "Il rischio di desertificazione, in Italia, è molto alto. Specie nel Sud". Ci sono regioni italiane più a rischio desertificazione rispetto alle altre, come Sicilia, Puglia e Molise. Il fenomeno, lo ricordiamo, già particolarmente presente in vaste aree del mondo favorisce i flussi migratori. Molti migranti che, oggi, sono anche in Italia rappresentano dei veri e propri rifugiati ambientali. Centritto ha aggiunto che la siccità colpisce soprattutto le nazioni del bacino del Mediterraneo, molto vulnerabili dal punto di vista antropico e ambientale. Il problema della scarsità delle piogge non riguarda, però, solamente l'Italia ed altre nazioni mediterranee; non se la passano bene anche paesi del Nord Europa, dove negli ultimi decenni sono aumentate le temperature.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp