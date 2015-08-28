Home Scienza e tecnologia Facebook, lunedì straordinario: un miliardo di utenti connessi. Zuckerberg gongola

di Redazione 28/08/2015

Il successo di Facebook è inarrestabile. L'altro giorno, nello specifico, lunedì scorso, un miliardo di persone si sono connesse alla social network fondato da Mark Zuckerberg, che vale circa 200 miliardi di dollari Lo splendido risultato è stato reso noto dallo stesso Zuckerberg, che ha sottolineato: "Una persona su 7 in tutto il pianeta è entrata su Facebook per connettersi con parenti ed amici". L'informazione è differente da quella che viene fornita 4 volte l'anno in occasione della presentazione dei conti trimestrali. Gli utenti di Facebook, in tutto il mondo, sono 1,5 miliardi. Ognuno di essi accede al social almeno una volta al mese. "Mai avevamo raggiunto l'obiettivo di un miliardo in un giorno solo... questo è solo l'inizio per connettere il mondo intero", ha detto, entusiasta, Mark Zuckerberg. Il numero uno di Facebook è convinto che un mondo più connesso favorisce il rafforzamento delle economie e rende la società più bella. E' indubbio che i social stiano cambiando la vita di tutti noi. Ormai non se ne può più fare a meno!

