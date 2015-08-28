Loading...

Roma, donna accusa malore: compagno danneggia ambulanza e picchia autista

28/08/2015

Episodio curioso a Roma. Una donna, ieri, si è sentita male nei pressi della stazione metro "Ponte Mammolo". Il compagno ha subito allertato il 118 ma, poco dopo l'arrivo degli operatori sanitari, si è adirato ed ha iniziato a danneggiare l'ambulanza e picchiare l'autista

  Non si conosce il motivo per cui l'uomo, un romano 47enne abbia iniziato ad adirarsi quando la compagna è stata condotta sull'ambulanza per essere curata dagli operatori sanitari. Il 47enne, secondo le ultime informazioni, avrebbe iniziato ad inveire nei confronti del personale sanitario, dicendo che gliel'avrebbe fatta pagare se non avessero salvato la compagna. L'autista, dopo essere stato raggiunto da un pugno, ha chiamato la Polizia. Gli agenti, non appena arrivati, hanno tentato di calmare l'uomo, portandolo poi nel commissariato San Basilio. Il 47enne iracondo è stato messo in manette con l'accusa di danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. L'uomo sarebbe una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine.
