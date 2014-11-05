Super amniocentesi, esame per scoprire 80% patologie genetiche

Grandiosa scoperta di un team di scienziati della Sidip. La super amniocentesi e la super villocentesi permetteranno di diagnosticare l’80% delle patologie genetiche.

"Oggi è possibile studiare l'intera struttura del dna, si possono così escludere, oltre alle anomalie cromosomiche più comuni, anche le più rare e gravissime patologie genetiche, dalle cardiopatie congenite, alle malattie cerebrali, ai nanismi, alle forme di autismo conosciute, ai ritardi mentali sindromici e alle centinaia di altre sorprese che ogni giorno si scoprono dopo la nascita", ha asserito Claudio Giornaldino, ginecologo e segretario della Sidip.

Adesso si possono monitorare contemporaneamente tantissime malattie ed esaminare 3000 geni circa. La classica amniocentesi permetteva di scoprire poche malattie, come la sindrome di Down.