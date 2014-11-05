"Gioventù bruciata", versione restaurata arriva al cinema: proiettato per tutto novembre
di Redazione
05/11/2014
Il mito di James Dean rivive nella versione restaurata di "Gioventù bruciata", pellicola che consacrò Dean nell'alveo degli attori più famosi al mondo.
"Rebel Without a Cause - Gioventù bruciata", pellicola diretta da Nicholas Ray e uscita nel 1955 arriverà domani, 6 novembre, nelle sale italiane e verrà proiettata per tutto novembre. I fan del grande attore americano devono ringraziare la Cineteca di Bologna, che ha provveduto a restaurare il capolavoro.
"Gioventù bruciata" verrà proiettato in versione originale con sottotitoli italiani e sicuramente porterà al cinema veramente tante persone, anche i giovani.
