Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tabaccaia Asti, killer confessa: "Ho perso la testa"

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Svolta nel caso della tabaccaia 54enne, Maria Luisa Fassi, uccisa al'inizio del mese nel suo negozio, ad Asti, con 44 coltellate. Il suo killer ha confessato dopo un lungo interrogatorio

    Ad uccidere la Fassi, donna molto conosciuta ad Asti, sarebbe stato Pasquale Folletto, un giardiniere del posto, sposato e padre di 3 figli. Dopo un lungo interrogatorio condotto dal pm Luciano Arditi nella caserma dei carabinieri, l'uomo ha confessato. "Ho perso la testa, ero disperato e lei urlava. Non ho saputo mantenere il controllo", ha rivelato il giardiniere agli inquirenti. L'uomo ha sferrato oltre 40 coltellate alla donna, rubando circa 800 euro. La Fassi era una persona gentile e generosa, nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbe fatto una fine del genere.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sorteggio mondiali 2018: Italia nel girone della Spagna, poteva andare peggio

Articolo Successivo

Demi Lovato, "Cool for the summer": video ufficiale su VEvo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016