Home Cronaca Tabaccaia Asti, killer confessa: "Ho perso la testa"

Tabaccaia Asti, killer confessa: "Ho perso la testa"

di Redazione 25/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Svolta nel caso della tabaccaia 54enne, Maria Luisa Fassi, uccisa al'inizio del mese nel suo negozio, ad Asti, con 44 coltellate. Il suo killer ha confessato dopo un lungo interrogatorio Ad uccidere la Fassi, donna molto conosciuta ad Asti, sarebbe stato Pasquale Folletto, un giardiniere del posto, sposato e padre di 3 figli. Dopo un lungo interrogatorio condotto dal pm Luciano Arditi nella caserma dei carabinieri, l'uomo ha confessato. "Ho perso la testa, ero disperato e lei urlava. Non ho saputo mantenere il controllo", ha rivelato il giardiniere agli inquirenti. L'uomo ha sferrato oltre 40 coltellate alla donna, rubando circa 800 euro. La Fassi era una persona gentile e generosa, nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbe fatto una fine del genere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp