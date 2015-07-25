Demi Lovato, "Cool for the summer": video ufficiale su VEvo
di Redazione
25/07/2015
Demi Lovato, celebre cantautrice americana, torna a farsi sentire e vedere. Entro quest'anno uscirà il suo nuovo disco, il quinto della sua fortunata carriera. Intanto, in queste ore, è uscito il video ufficiale, su VEvo, del brano "Cool for the summer", uscito lo scorso primo luglio e prodotto da Max Martin e Cousins Lupo"Cool for the summer" è uscito su etichetta SafeHouse Records, creata dalla stessa cantante americana con Phil McIntyre e Nick Jonas. Il video ufficiale del nuovo singolo della Lovato, che anticipa l'uscita del nuovo disco, è già stato visualizzato oltre 3 milioni volte. Un vero record. Nel corso di una recente intervista, Demi ha rivelato: "Questa volta sono libera di esplorare. Posso provare di tutto, posso spingere i miei limiti... non vedo l'ora che i miei fan intraprendano questo viaggio con me".
