Sorteggio mondiali 2018: Italia nel girone della Spagna, poteva andare peggio

25/07/2015

I mondiali di calcio del 2018, come molti sapranno si disputeranno In Russia. Nelle ultime ore si sono svolti i sorteggi a San Pietropurgo. All'Italia, in fin dei conti, è andata bene

Gli azzurri di Antonio Conte sono finiti in un girone non proibitivo. Gli avversari dell'Italia saranno Spagna, Israele, Liechtenstein, e Macedonia, Gli azzurri rischiavano di incontrare avversari molto più forti. Le 52 nazionali europee sono state suddivise in 9 gironi: 7 composti da 6 squadre e 2 da 5. Ovviamente, le restanti squadre qualificate alla fase finale arriveranno dal resto del mondo. Le qualificazioni inizieranno il 4 settembre 2016.
