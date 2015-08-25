Belen Rodriguez nel cast di "Don Matteo": lavorazione a Spoleto
di Redazione
25/08/2015
Belen Rodriguez fa strike. La soubrette argentina sarà a Spoleto il prossimo 14 settembre in quanto ospite speciale del primo episodio della nuova serie di "Don Matteo", fiction che ha come protagonista il prete investigatore interpretato da Terence HillInsieme a Terence Hill, in "Don Matteo 10" ci saranno Simone Montedoro, Nino Frassica ed altri noti attori. Il cast sarà a Spoleto per 5 settimane a partire dal prossimo 14 settembre. "La lavorazione della decima serie di Don Matteo era iniziata a giugno e proseguirà anche nel gennaio-febbraio del 2016", recita una nota del Comune di Spoleto. Le nuove puntate di "Don Matteo" non verranno ambientate nelle note location come Sant'Eufemia, Teatro Caio Melisso e Palazzo Bufalini ma anche presso nuovi e spettacolari posti come Teatro Nuovo, le Fonti del Clitunno e il Teatro Romano. La fiction di successo torna grazie al sostegno alla produzione di Confcommercio, Comune di Spoleto e Associazione albergatori. Non ci resta che attendere e vedere Belen in azione nel nuovo "Don Matteo".
