Belen Rodriguez nel cast di "Don Matteo": lavorazione a Spoleto

di Redazione 25/08/2015

Belen Rodriguez fa strike. La soubrette argentina sarà a Spoleto il prossimo 14 settembre in quanto ospite speciale del primo episodio della nuova serie di "Don Matteo", fiction che ha come protagonista il prete investigatore interpretato da Terence Hill Insieme a Terence Hill, in "Don Matteo 10" ci saranno Simone Montedoro, Nino Frassica ed altri noti attori. Il cast sarà a Spoleto per 5 settimane a partire dal prossimo 14 settembre. "La lavorazione della decima serie di Don Matteo era iniziata a giugno e proseguirà anche nel gennaio-febbraio del 2016", recita una nota del Comune di Spoleto. Le nuove puntate di "Don Matteo" non verranno ambientate nelle note location come Sant'Eufemia, Teatro Caio Melisso e Palazzo Bufalini ma anche presso nuovi e spettacolari posti come Teatro Nuovo, le Fonti del Clitunno e il Teatro Romano. La fiction di successo torna grazie al sostegno alla produzione di Confcommercio, Comune di Spoleto e Associazione albergatori. Non ci resta che attendere e vedere Belen in azione nel nuovo "Don Matteo".

