Taiwan, aereo finisce nel fiume dopo decollo: 8 morti

04/02/2015

Ennesimo incidente aereo a Taiwan. Un volo commerciale della TransAsia Airways è finito in un fiume, a Taipei, poco dopo il decollo. L'episodio è costato la vita a circa 8 persone.

A bordo dell'aereo, nel momento della tragedia c'erano 58 persone. I media locali hanno diffuso un video che mostra l'aereo nelle acque del fiume Keelung.

L'aereo caduto è un ATR 72, costruito in Francia: sarebbe dovuto atterrare sull'isola di Kinmen. La torre di controllo ha perso qualsiasi contatto con l'aereo alle 10:55 (ora locale).

