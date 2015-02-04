Taiwan, aereo finisce nel fiume dopo decollo: 8 morti
di Redazione
04/02/2015
Ennesimo incidente aereo a Taiwan. Un volo commerciale della TransAsia Airways è finito in un fiume, a Taipei, poco dopo il decollo. L'episodio è costato la vita a circa 8 persone.
A bordo dell'aereo, nel momento della tragedia c'erano 58 persone. I media locali hanno diffuso un video che mostra l'aereo nelle acque del fiume Keelung.
L'aereo caduto è un ATR 72, costruito in Francia: sarebbe dovuto atterrare sull'isola di Kinmen. La torre di controllo ha perso qualsiasi contatto con l'aereo alle 10:55 (ora locale).
