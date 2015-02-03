Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milan, Jeremy Menez si trova bene: "Con il mister mi intendo benissimo"

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Jeremy Menez si trova bene al Milan e vuole migliorare per il bene della squadra. Il giocatore transalpino ha rilasciato un'interessante intervista a RMC Sport.

"Al Milan sto bene, sono felice perché sto facendo un buon lavoro. Penso di aver avuto fino a questo momento una bella carriera, sono stato anche in grandi club come Monaco, Roma e Psg. Sono cresciuto e maturato. Mi hanno dato un'etichetta, è un peccato perché a tutti e concesso di sbagliare, ma anche di imparare. Sono sempre andato d'accordo con tutti. Forse ho fatto errori, ma a tutti è concessa una seconda possibilità. Negli ultimi anni sono migliorato tanto in campo e fuori, ci si è concentrati troppo sui miei atteggiamenti", ha detto Menez.

No problem in merito al rapporto con il ct Inzaghi. Jeremy si trova bene e sottolinea: "La fiducia di un allenatore per me conta molto. Con il mister, mi intendo benissimo. Lui conta molto su di me e questo mi permette di esprimermi al meglio".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Taiwan, aereo finisce nel fiume dopo decollo: 8 morti

Articolo Successivo

Vaccinazioni obbligatorie: disinteresse famiglie italiane, fenomeno preoccupante

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016