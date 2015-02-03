Milan, Jeremy Menez si trova bene: "Con il mister mi intendo benissimo"

Jeremy Menez si trova bene al Milan e vuole migliorare per il bene della squadra. Il giocatore transalpino ha rilasciato un'interessante intervista a RMC Sport.

"Al Milan sto bene, sono felice perché sto facendo un buon lavoro. Penso di aver avuto fino a questo momento una bella carriera, sono stato anche in grandi club come Monaco, Roma e Psg. Sono cresciuto e maturato. Mi hanno dato un'etichetta, è un peccato perché a tutti e concesso di sbagliare, ma anche di imparare. Sono sempre andato d'accordo con tutti. Forse ho fatto errori, ma a tutti è concessa una seconda possibilità. Negli ultimi anni sono migliorato tanto in campo e fuori, ci si è concentrati troppo sui miei atteggiamenti", ha detto Menez.

No problem in merito al rapporto con il ct Inzaghi. Jeremy si trova bene e sottolinea: "La fiducia di un allenatore per me conta molto. Con il mister, mi intendo benissimo. Lui conta molto su di me e questo mi permette di esprimermi al meglio".