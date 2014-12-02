Cdm approva Agenda per la semplificazione della Pa 2015-2017, pene lievi per reati meno gravi
di Redazione
02/12/2014
E' arrivato l'ok del Consiglio dei ministri all'Agenda per la semplificazione della Pubblica amministrazione 2015-2017.
Si tratta di un insieme di 38 misure mirate alla semplificazione del rapporto tra cittadini e burocrazia. Il pacchetto inciderà su 5 ambiti, ovvero welfare, cittadinanza digitale, fisco, edilizia e impresa.
Il Consiglio dei ministri ha anche approvato i provvedimenti relativi alle misure che regolano la non punibilità delle condotte di lieve entità. In sostanza, il trattamento sanzionatorio per i reati meno gravi sarà più leggero.
