Cdm approva Agenda per la semplificazione della Pa 2015-2017, pene lievi per reati meno gravi

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2014

E' arrivato l'ok del Consiglio dei ministri all'Agenda per la semplificazione della Pubblica amministrazione 2015-2017.

Si tratta di un insieme di 38 misure mirate alla semplificazione del rapporto tra cittadini e burocrazia. Il pacchetto inciderà su 5 ambiti, ovvero welfare, cittadinanza digitale, fisco, edilizia e impresa.

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato i provvedimenti relativi alle misure che regolano la non punibilità delle condotte di lieve entità. In sostanza, il trattamento sanzionatorio per i reati meno gravi sarà più leggero.

