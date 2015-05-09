Loading...

Vigevano, spaccia droga per comprare biglietto concerto Bob Dylan

09/05/2015

Pur di accaparrarsi un biglietto per il concerto di Bob Dylan, a Roma, un 20enne di Vigevano si è messo a spacciare stupefacenti. I genitori, ovvaimente, erano all'oscuro di tutto.

I carabinieri, qualche giorno fa, hanno fermato il ragazzo e, dopo un controllo, hanno scoperto che eran in possesso di vari grammi di marijuana e hashish. Il giovane ha confessato ai militari di aver iniziato a svolgere l'illecita attività per potersi comprare il biglietto relativo al concerto di Bob Dylan a Roma.

Ai carabinieri il 20enne ha chiesto di non informare il padre dell'accaduto.

