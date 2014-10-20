Tarantola Golia: ragno più grosso al mondo, incontro ravvicinato di Piotr Naskrecki

Chi ha paura dei ragni sarebbe sicuramente svenuto se si fosse trovato dei panni di Piotr Naskrecki, un entomologo americano, che stava esplorando la foresta pluviale del Suriname. Lo studioso ha avuto un incontro ravvicinato con un esemplare di Tarantola Golia, ovvero il ragno più grande del pianeta.

La Tarantola Golia è veramente grossa (lunghezza fino a 30 cm) e terrificante ma non rappresenta un pericolo per l'uomo. Le grandi zampe, però, possono fratturare le ossa di topi ed altri roditori. Fate attenzione, dunque, se fate un viaggio nel Suriname: potreste restare scioccati alla vista dei grandi e pelosi ragni.