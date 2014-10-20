Milano: strangola compagna con elastico, 42enne arrestato

Un anno fa era riuscita a sottrarsi alla furia del suo compagno. Stavolta no. Tragedia a Milano, dove un uomo ha strangolato la sua fidanzata al termine di un veemente alterco.

Dopo aver trucidato la compagna, l'uomo ha telefonato a un amico a cui ha raccontato tutto. I poliziotti hanno messo in manette l'omicida sotto la sua abitazione.

Omicida e vittima, due 42enni, litigavano spesso. Lo sapevano anche i vicini, spesso costretti a chiamare le forze dell'ordine per far ritornare la situazione alla normalità. Pare che l'uomo, impiegato nell'orologeria di famiglia, si sia servito dell'elastico di un portapacchi per strangolare la compagna.