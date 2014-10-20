Fiorentina-Lazio 0-2, doppietta Djordjevic regala vittoria ai biancocelesti
di Redazione
20/10/2014
Batosta per la Fiorentina nel suo stadio. Ieri, i viola, sono stati sconfitti dalla Lazio per 2-0. Ora i biancocelesti vogliono la parte alta della classifica.
I laziali hanno giocato un'ottima partita e, alla fine, Djordjevic ha segnato la sua quinta rete in campionato. La Fiorentina, nella ripresa, ha tentato il pareggio in modo blando: non è più la squadra reattiva degli ultimi anni. Aquilani, comunque, ha preso un palo. Montella ha deciso di far uscire Babacar per Ilicic ma la Lazio è stata sempre aggressiva e, al 35', Djorjevic ha raddoppiato. Neto non ha potuto fare nulla, incassando la sua prima rete al Franchi.
Bella prova della Lazio. Male la Fiorentina
Articolo Precedente
Tiziano Ferro, date nuovo tour: 26 giugno a Roma, 4 luglio a Milano
Redazione
Articoli Correlati
Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!
19/08/2016