Fiorentina-Lazio 0-2, doppietta Djordjevic regala vittoria ai biancocelesti

Batosta per la Fiorentina nel suo stadio. Ieri, i viola, sono stati sconfitti dalla Lazio per 2-0. Ora i biancocelesti vogliono la parte alta della classifica.

I laziali hanno giocato un'ottima partita e, alla fine, Djordjevic ha segnato la sua quinta rete in campionato. La Fiorentina, nella ripresa, ha tentato il pareggio in modo blando: non è più la squadra reattiva degli ultimi anni. Aquilani, comunque, ha preso un palo. Montella ha deciso di far uscire Babacar per Ilicic ma la Lazio è stata sempre aggressiva e, al 35', Djorjevic ha raddoppiato. Neto non ha potuto fare nulla, incassando la sua prima rete al Franchi.

Bella prova della Lazio. Male la Fiorentina