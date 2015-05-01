Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Britney Spears cade a Las Vegas: rinviate due tappe "Piece of me"

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Brutta notizia per i fan di Britney Spears. La popstar, lo ricordiamo, è caduta durante un concerto a Las Vegas. Nelle ultime ore si è appreso che Britney ha rinviato due tappe del suo "Piece of me" per curare la sua caviglia.

Come al solito, la Spears stava dando il massimo durante la performance live a Las Vegas ma, a un certo punto, ha messo il piede in fallo ed è caduta. Si è rialzata grazie all'aiuto dei ballerini e, nonostante il dolore, ha terminato il concerto.

I medici hanno prescritto a Britney assoluto riposo per un breve periodo, in modo che la caviglia torni tonica. Chissà se la popstar riuscirà ad esibirsi durante i Billboard Music Awards?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tassista picchiato e rapinato da rom: brutalità a Roma

Articolo Successivo

Alcolici nemici del girovita: calorie vanno indicate sulle bottiglie

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019