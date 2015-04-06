Home Salute Attenzione: pericoloso batterio scoperto nei soldi sporchi

di Redazione 06/04/2015

Che i soldi non fossero il ritratto della pulizia era facile da intuire ma uno studio dell'Università di Surrey, ne da oggi la dimostrazione! I batteri che crescono nel denaro - banconote e monete che siano - sono raggruppati in migliaia di colonie che proliferano, come ha dimostrato l'esperimento degli studenti, che ha trattato il denaro con una sostanza che favorisce la crescita dei batteri, proprio per dimostrare quanto sporchi possano essere i soldi. La maggior parte dei batteri riscontrati risultavano innocui, ma alcuni sono risultati pericolosi, come spiega il Professor Simon Park, docente di biologia molecolare presso l'Università: “Abbiamo riscontrato la presenza dell'MRSA e di altri batteri che possono provocare infezioni alimentari”. L'MRSA, detta anche Staphylococcus aureus è resistente infatti anche alla meticillina e può portare ad infezioni della cute e dei tessuti molli, a polmoniti ed alla sindrome da shock tossico. Il passaggio di mano in mano, fa del denaro infatti un perfetto ecosistema nel quale i batteri possono moltiplicarsi e fortificarsi! Da precisare però che solo i soggetti con basse difese immunitarie vengono contagiati dall'MRSA; in ogni caso è fondamentale comprendere l'importanza di lavarsi le mani! Michela Galli

