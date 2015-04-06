Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Attenzione: pericoloso batterio scoperto nei soldi sporchi

Redazione Avatar

di Redazione

06/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Che i soldi non fossero il ritratto della pulizia era facile da intuire ma uno studio dell'Università di Surrey, ne da oggi la dimostrazione! I batteri che crescono nel denaro - banconote e monete che siano - sono raggruppati in migliaia di colonie che proliferano, come ha dimostrato l'esperimento degli studenti, che ha trattato il denaro con una sostanza che favorisce la crescita dei batteri, proprio per dimostrare quanto sporchi possano essere i soldi. La maggior parte dei batteri riscontrati risultavano innocui, ma alcuni sono risultati pericolosi, come spiega il Professor Simon Park, docente di biologia molecolare presso l'Università: “Abbiamo riscontrato la presenza dell'MRSA e di altri batteri che possono provocare infezioni alimentari”. L'MRSA, detta anche Staphylococcus aureus è resistente infatti anche alla meticillina e può portare ad infezioni della cute e dei tessuti molli, a polmoniti ed alla sindrome da shock tossico. Il passaggio di mano in mano, fa del denaro infatti un perfetto ecosistema nel quale i batteri possono moltiplicarsi e fortificarsi! Da precisare però che solo i soggetti con basse difese immunitarie vengono contagiati dall'MRSA; in ogni caso è fondamentale comprendere l'importanza di lavarsi le mani! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tassista trova denaro e pc: li riconsegna a turista tedesca

Articolo Successivo

Fred Bongusto compie 80 anni: auguri al cantante 'confidenziale' per eccellenza!

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022