Taylor Swift, regalo di Natale a Delaney: bimba malata. Filantropia di una star

21/12/2015

Taylor Swift non è solamente una brava e affascinante cantante: ha anche un cuore d'oro. L'artista ha voluto fare uno splendido regalo a una bimba gravemente malata, che aveva espresso il desiderio di incontrarla

  "Vorrei conoscere Taylor Swift", aveva affermato la giovane Delaney in un video. La 13enne è affetta da un neuroblastoma da quando aveva 7 anni. Il video del commovente appello di Delaney è diventato virale ed ha colpito la diretta interessata, Taylor Swift, che ha deciso di coronare il sogno della sua piccola fan, facedole così uno straordinario dono di Natale. La bimba malata non ha potuto credere ai suoi occhi quando ha visto Taylor. Le due si sono subito abbracciate. Il toccante attimo è stato immortalato e le foto sono finite sul web. Era stata la mamma di Delaney a diffondere il video in cui la bimba malata esprime il suo desiderio, dopo aver appreso che la piccola sarebbe entrata in un ospizio. Dopo aver incontrato la Swift, la bimba malata ha pubblicato la foto che la mostra assieme all'artista, scrivendo:
"La mia nuova migliore amica ha fatto una fermata speciale prima di tornare a casa a Tennessee e mi ha sorpreso e mi ha dato il miglior regalo. Grazie. Ti amo. Buone vacanze".
Taylor ha così replicato su Twitter:
"Buon Natale piccola Delaney".
La foto che ritrae la bambina malata e la Swift è diventata virale ed è stata 'ricoperta' di commenti. Tutto ciò non fa altro che confermare il grande altruismo e bontà della cantautrice che, nonostante il successo e la popolarità, spende molto tempo e denaro per le attività filantropiche. I fan di Taylor sanno bene che una delle prerogative del loro idolo è la voglia di migliorare la vita delle persone bisognose, dei malati, di chi è meno fortunato. Tre anni fa, la Swift ricevette nientemeno che da Michelle Obama un riconoscimento per i suoi sforzi umanitari. La cantante, lo ricordiamo, collabora con diverse associazioni filantropiche come Make a Wish Foundation e Habitat for Humanity.  
