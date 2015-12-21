Vittorio Sgarbi: dimissioni ospedale oggi alle 13, annuncio su Facebook
di Redazione
21/12/2015
Il periodo di degenza in ospedale è agli sgoccioli per Vittorio Sgarbi che, la scorsa settimana, è stato colpito da un'ischemia cerebrale mentre si stava recando a Roma con la sua auto. Ad annunciare le dimissioni dal Policlinico di Modena è stato lo stesso critico d'arte mediante il suo profilo FacebookSgarbi ha scritto:
"Domani alle 13.00 torno in libertà. Grazie ai medici e agli infermieri che mi hanno sopportato".Vittorio è stato sottoposto a due interventi al cuore dai chirurghi del nosocomio modenese. Se fosse arrivato più tardi in ospedale, forse non si sarebbe salvato. Il programma terapeutico è terminato, dunque, per Sgarbi. Il critico d'arte è stato anche sottoposto a un intervento di angioplastica per evitare il rischio di altre ischemie. Qualche giorno fa, i medici del Policlinico di Modena tranquillizzarono gli ammiratori di Sgarbi mediante il seguente comunicato:
"Lo studio coronarografico ha confermato il buon risultato della precedente angioplastica effettuata in urgenza per risolvere l'episodio di ischemia del cuore che ha portato al ricovero. Il paziente dovrà rimanere a riposo ancora alcuni giorni".I giorni sono passati, ed ora stanno per arrivare le dimissioni di Sgarbi dal Policlinico di Modena. Oggi, alle 13, Vittorio potrà tornare a svolgere il suo mestiere, anche se, certamente, dovrà rispettare le indicazioni dei medici; quindi, niente stress, tensioni e discussioni accese. Il critico d'arte usa spesso Facebook per comunicare coi sui ammiratori. L'altro giorno, ad esempio, ha postato una foto ritraente il suo elettrocardiogramma, corredata dalla seguente dicitura: "Tutto bene". Sempre su Facebook, mediante un video, Sgarbi ha raccontato, successivamente al ricovero in ospedale, la sua sventura. Il celebre intellettuale ha sottolineato di aver accusato, mentre si stava recando a Roma con la sua auto, dolori lancinanti al ventre, al braccio e al polso. Sintomi tipici dell'infarto. Per fortuna, l'autista ha subito accompagnato Vittorio al Policlinico di Modena. Ovviamente, la disavventura ha costretto Vittorio a rimandare tutti i suoi impegni. Auguriamo una pronta ripresa al grandissimo critico d'arte italiano!
Articolo Precedente
Taylor Swift, regalo di Natale a Delaney: bimba malata. Filantropia di una star
Redazione