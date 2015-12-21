Vittorio Sgarbi: dimissioni ospedale oggi alle 13, annuncio su Facebook

Il periodo di degenza in ospedale è agli sgoccioli per Vittorio Sgarbi che, la scorsa settimana, è stato colpito da un'ischemia cerebrale mentre si stava recando a Roma con la sua auto. Ad annunciare le dimissioni dal Policlinico di Modena è stato lo stesso critico d'arte mediante il suo profilo Facebook

"Domani alle 13.00 torno in libertà. Grazie ai medici e agli infermieri che mi hanno sopportato".

"Lo studio coronarografico ha confermato il buon risultato della precedente angioplastica effettuata in urgenza per risolvere l'episodio di ischemia del cuore che ha portato al ricovero. Il paziente dovrà rimanere a riposo ancora alcuni giorni".

Sgarbi ha scritto:Vittorio è stato sottoposto a due interventi al cuore dai chirurghi del nosocomio modenese. Se fosse arrivato più tardi in ospedale, forse non si sarebbe salvato. Il programma terapeutico è terminato, dunque, per Sgarbi.. Qualche giorno fa, i medici del Policlinico di Modena tranquillizzarono gli ammiratori di Sgarbi mediante il seguente comunicato:I giorni sono passati, ed ora stanno per arrivare le dimissioni di Sgarbi dal Policlinico di Modena.; quindi, niente stress, tensioni e discussioni accese. Il critico d'arte usa spessoper comunicare coi sui ammiratori. L'altro giorno, ad esempio, ha postato una foto ritraente il suo elettrocardiogramma, corredata dalla seguente dicitura: "Tutto bene". Sempre su Facebook, mediante un video, Sgarbi ha raccontato, successivamente al ricovero in ospedale, la sua sventura. Il celebre intellettuale ha sottolineato di aver accusato, mentre si stava recando acon la sua auto,. Sintomi tipici dell'infarto. Per fortuna, l'autista ha subito accompagnato Vittorio al Policlinico di Modena. Ovviamente, la disavventura ha costretto Vittorio a rimandare tutti i suoi. Auguriamo una pronta ripresa al grandissimo critico d'arte italiano!