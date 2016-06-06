Taylor Swift stupisce coppia di sposi e canta "Blank Space"

"Blank Space" al piano

Storia con Calvin Harris è finita

"A volte le cose non funzionano".

Taylor Swift, si sa, amata stupire i suoi fan con apparizioni e doni. L'artista ha reso felici, negli ultimi tempi, anche molte persone malate che desideravano tanto conoscerla. Ancora una volta la celebre cantante ha allietato la vita di due persone,presentandosi a sorpresa alle loro nozze.I due ragazzi non avrebbero mai immaginato che durante il loro matrimonio sarebbe arrivata Taylor Swift che, dopo essersi seduta al pianoforte, ha cantato "Blank Space", splendida ballata che piace soprattutto a Max. Il giovane, infatti, ballò con la madre gravemente malata, in ospedale, sulle note di tale canzone. La madre di Max spirò poco dopo ma il ragazzo non potrà mai dimenticare quel momento, triste ma reso solenne da "Blank Space". Ebbene, ladi Max, mesi fa, contattò la Swift e le chiese se poteva cantare durante il matrimonio del fratello. La cantante ha accolto la richiesta e, a sorpresa, si è presentata alle nozze di Max e Kenya. La cerimonia è stata allietata dallo splendido brano che fa parte dell'ultimo disco di Taylor Swift, "1989". La performance live della Swift ha estasiato gligli invitati e i fan della cantante, che hanno postato molti messaggi per complimentarsi col loro idolo.Taylor rende felice la vita sentimentale degli altri anche se la sua non va certamente a gonfie vele. Pare infatti che la storia d'amore tra la cantante esia giunta al capolinea dopo 15 mesi. Il motivo non si conosce e una fonte vicina alla coppia si è limitata ad affermare:Secondo un'altra fonte, invece, la fine della relazione tra la Swift ed Harris è dovuta proprio a quest'ultimo, che non vorrebbe ancora sposarsi ed avere figli. Eppure, l'ultima volta che i due sono stati visti insieme, agli, sembravano affiatati.