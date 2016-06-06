Eleonora Brigliadori abbandona Maurizio Costanzo Show perché messa a tacere
di Redazione
06/06/2016
Attrice infuriata con CostanzoDurante una puntata incentrata su vegani e carnivori, la Brigliadori ha rivelato la sua esperienza di ex paziente oncologico, ricordando di essere riuscita a combattere il tumore senza la chemioterapia. L'attrice, a un certo punto, si è infuriata perché Costanzo cercava a tutti i costi di privarla del microfono ed ha esclamato:
"Se disturbo me ne vado. Se ogni tre per due devi dire toglietele il microfono, non ci sto, io merito anche rispetto".Il conduttore, stizzito, ha subito replicato alla Brigliadori, ricordandole che è stata proprio lei a non rispettare uno studioso:
"Non parlare di rispetto. Sei tu che mi manchi di rispetto, gridando come hai fatto. Se preferisci andare via, vai pure via. Hai mancato di rispetto a uno studioso e di questo devi chiedere scusa".
Critica a Marco BianchiLa Brigliadori, durante il programma, aveva criticato il braccio destro di Umberto Veronesi, Marco Bianchi, affermando:
"Mi sono curata dal cancro senza chemioterapia e sono viva e vegeta. Ma non si può dire perché ci sono interessi, c'è il business".Bianchi, col suo solito aplomb, ha replicato asserendo che affermazioni del genere sono "un'offesa al mondo della ricerca". La Brigliadori, allora, ha iniziato a dare in escandescenze. Ecco la sua controreplica al vetriolo:
"E' la verità! il mondo della ricerca 100 anni fa diceva il contrario. La mia vita non è una stronzata. Non sono qui per dire 'bubbole' come quello che ho sentito finora".L'attrice era uscita letteralmente fuori di sé e Maurizio Costanzo ha invitato lo staff del programma a toglierle il microfono. Alla fine la Brigliadori è stata messa a tacere. Un'altra puntata del Maurizio Costanzo Show che fa parlare di sé per l'abbandono di uno degli ospiti. Il marito di Maria De Filippi sarà contento di questo?
Redazione
