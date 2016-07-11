Teddy Reno compie 90 anni: Rita Pavone suo unico amore
di Redazione
11/07/2016
Il primo bacio di Teddy Reno a Rita Pavone90 anni e non dimostrarli. Teddy Reno ha un'energia da vendere e non pensa minimamente a ritirarsi. Sarà l'amore che lo tiene in forma, un grande sentimento che ha sempre nutrito e nutre verso Rita Pavone, l'unica donna che ha amato. Uno dei luoghi che stanno più a cuore a Teddy è l'Isola del Sale, nei pressi di Dakar, perché proprio lì diede il primo bacio alla Pavone. Il cantante ha rivelato:
"Eravamo su una grotta favolosa. Lei mi ha chiesto: 'Quanto durerà?'. E io ho risposto: 'Per quello che mi riguarda, tutta la vita'. Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita è stata ed è l'unico grande amore della mia vita".
Voce migliorata a 90 anniRita e Teddy si sono sempre amati e, ancora oggi, sono molto affiatati. Alla faccia delle coppie di oggi, che durano una manciata di giorni! Nonostante l'età, Teddy Reno confessa che ancora non ha notato un peggioramento della sua voce, anzi gli è sembrata migliorata:
"Stranamente non sento nessuna incertezza nella mia voce, che incredibilmente sta migliorando. Alla mia età, smettere di creare cose belle per se stessi e per gli altri è più pericoloso che continuare a farlo".Teddy Reno pensa molto ed ha molti piani in serbo, come quella casa discografica, la CGD, che portò alla ribalta artisti prima sconosciuti, come lo stesso Johnny Dorelli. In realtà, le persone diventate famose grazie a Teddy Reno sono state veramente tante, a cominciare dalla stessa Rita Pavone, che prima di conoscere il marito stirava le camicie agli altri per sbarcare il lunario. Teddy e Rita si conobbero proprio al Festival degli sconosciuti di Ariccia.
