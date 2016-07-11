Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Teddy Reno compie 90 anni: Rita Pavone suo unico amore

Redazione Avatar

di Redazione

11/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il cantante, musicista e produttore discografico Teddy Reno compie oggi 90 anni. L'artista, al secolo Ferruccio Merk Ricordi nacque proprio l'11 luglio del 1926 a Trieste. Le passioni di Teddy Reno sono state e sono la musica e sua moglie, Rita Pavone.

Il primo bacio di Teddy Reno a Rita Pavone

90 anni e non dimostrarli. Teddy Reno ha un'energia da vendere e non pensa minimamente a ritirarsi. Sarà l'amore che lo tiene in forma, un grande sentimento che ha sempre nutrito e nutre verso Rita Pavone, l'unica donna che ha amato. Uno dei luoghi che stanno più a cuore a Teddy è l'Isola del Sale, nei pressi di Dakar, perché proprio lì diede il primo bacio alla Pavone. Il cantante ha rivelato:
"Eravamo su una grotta favolosa. Lei mi ha chiesto: 'Quanto durerà?'. E io ho risposto: 'Per quello che mi riguarda, tutta la vita'. Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita è stata ed è l'unico grande amore della mia vita".

Voce migliorata a 90 anni

Rita e Teddy si sono sempre amati e, ancora oggi, sono molto affiatati. Alla faccia delle coppie di oggi, che durano una manciata di giorni! Nonostante l'età, Teddy Reno confessa che ancora non ha notato un peggioramento della sua voce, anzi gli è sembrata migliorata:
"Stranamente non sento nessuna incertezza nella mia voce, che incredibilmente sta migliorando. Alla mia età, smettere di creare cose belle per se stessi e per gli altri è più pericoloso che continuare a farlo".
Teddy Reno pensa molto ed ha molti piani in serbo, come quella casa discografica, la CGD, che portò alla ribalta artisti prima sconosciuti, come lo stesso Johnny Dorelli. In realtà, le persone diventate famose grazie a Teddy Reno sono state veramente tante, a cominciare dalla stessa Rita Pavone, che prima di conoscere il marito stirava le camicie agli altri per sbarcare il lunario. Teddy e Rita si conobbero proprio al Festival degli sconosciuti di Ariccia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pretty Little Liars 7x04: Il Segreto Più Grosso Da Seppellire, Promo e Curiosità su Elliott

Articolo Successivo

Sala Stampa Vaticana: padre Federico Lombardi sostituito da Greg Burke

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023