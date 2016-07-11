Sala Stampa Vaticana: padre Federico Lombardi sostituito da Greg Burke
di Redazione
11/07/2016
Avvicendamento alla Sala Stampa Vaticana. Padre Federico Lombardi lascia il posto al 56enne Greg Burke. Il 74enne ha scelto proprio questa giornata, 11 luglio 2016, per lasciare l'incarico. Il motivo? Beh, oggi ricorre il decennale della sua nomina alla Sala Stampa Vaticana.
Padre Federico Lombardi: 10 anni alla Sala Stampa VaticanaPadre Federico Lombardi è stato portavoce sia di Papa Ratzinger che di Papa Francesco. Ora, però, dopo 10 anni di onorata carriera è arrivato il momento di lasciare la Sala Stampa Vaticana. Al suo posto subentrerà l'attuale vice Greg Burke, 56 anni. L'incarico, comunque, verrà assunto formalmente dal prossimo 1 agosto. Burke verrà assistito da Paloma Garcia Ovejero, che ricoprirà l'incarico di vice direttore della Sala Stampa Vaticana. La Garcia Ovejero, che è attualmente inviata di Radio Cope dalla Santa Sede, ha dichiarato di essere stupita per la sua nomina:
"Sono donne le prime che hanno scoperto la Resurrezione. E poi c'è lei, Maria, che è la nostra madre".
Un nuovo direttore laico, come Joaquin Navarro VallsGreg Burke ha quindi preso il posto di padre Federico Lombardi presso la Sala Stampa Vaticana. Dopo la nomina, il giornalista, visibilmente emozionato, ha affermato:
"La nomina di Burke è un chiaro segno di internazionalizzazione della Santa Sede. Abbiamo tre lingue qui, l'italiano è la lingua interna al Vaticano, la lingua comune, e rimarrà tale; ma in termini di cattolicesimo lo spagnolo è enorme, è la metà della Chiesa, e se vuoi raggiungere serve l'inglese. Penso che sia un segno molto forte di internazionalizzazione... La cosa che mi ha commosso è che il Papa oggi mi ha detto: 'Ci ho pensato a lungo'. Questo sottolinea ancor di più l'importanza di questo incarico".Padre Federico Lombardi sarà, comunque, in Polonia con Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della Gioventù a Cracovia. Il portavoce, però, da settembre sarà nella Congregazione generale della Compagnia di Gesù. Il direttore della Sala Stampa Vaticana torna ad essere un giornalista laico, dunque, come lo fu, anni fa, Joaquin Navarro Valls.
Redazione