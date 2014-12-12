Televisori: vendite a picco, italiani preferiscono web

Il caro, vecchio, televisore piace sempre a meno italiani. O meglio, apparecchi come tablet, smartphone e pc stanno offuscando il successo di un oggetto che ha tenuto compagnia agli italiani per tanti anni.

In base a un'indagine condotta da Anitec (Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo) gli italiani, nel corso degli ultimi 12 mesi, hanno lasciato a se stesso il televisore, preferendo il web. Ebbene sì, durante il 2014 si è registrata una drastica flessione delle vendite di televisori. Il motivo è semplice: la tv non attrae più come un tempo. Oggi si preferisce trascorrere tante ore dinanzi agli schermi di tablet, piuttosto che stare incollati davanti al monitor di un televisore.

“La diminuzione è fisiologica ed è dovuta allo switch off. I consumatori hanno cambiato tutto il loro ‘parco macchine’ e ora i numeri stanno ritornando alla normalità”, ha spiegato il vicepresidente di Anitec Claudio Lamperti. Il numero di televisori venduti in Italia negli ultimi 4 anni è diminuito non poco: nel 2010 erano stati venduti 7,2 milioni di apparecchi; nel 2014 4 milioni.