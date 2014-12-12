Loading...

Gucci: Frida Giannini lascia maison dopo 13 anni, ignoto nome sostituto

12/12/2014

Frida Giannini, direttore creativo, e il CEO Patrizio Di Marco dicono addio a Gucci.

"Di Marco, che ha fatto parte del Gruppo Kering per più di 13 anni lascerà l’azienda il 1 gennaio 2015 e sarà sostituito da Marco Bizzarri, ha reso noto la celebre casa di moda.

Frida Giannini, invece, abbandonerà la maison il prossimo febbraio, dopo una collaborazione durata 13 anni. Comunque sia, la Giannini presenterà la collezione Donna Autunno/Inverno 2015-2016 durante un evento che si svolgerà il prossimo 25 febbraio 2015. Ancora non si conosce l nome del nuovo direttore creativo.

“Desidero ringraziare Frida per la sua straordinaria passione, dedizione e per il suo contributo alla storia di Gucci. E' stata l’unico direttore creativo di Gucci per quasi un decennio. Questo è un risultato davvero notevole, considerando il livello di responsabilità enorme come supervisore di tutti gli aspetti relativi al prodotto e all’immagine per un marchio così globale, durante un periodo di tempo così lungo. Le sono grato per i suoi risultati, per la sua creatività e per la passione che ha sempre trasmesso nel suo lavoro”, ha dichiarato François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering.

